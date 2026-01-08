「日本らしい高級車」を体現2025年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025」で、最も高い人気を集めたモデルといえば「センチュリークーペ」です。このモデルの公開は日本の自動車史に新たな1ページを刻むモデルであることは間違いありません。本稿では、このモデルの狙いや登場の背景について、改めて紹介していきます。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新「“観音開きスライドドア”クーペ」です！（30枚以上）