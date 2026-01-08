◆バレーボール・全日本高校選手権福岡大大濠0―2東山（8日、東京体育館）春高バレーの男子3回戦が行われ、15大会ぶり14度目出場の福岡大大濠（福岡）は昨秋の国民スポーツ大会準優勝の東山（京都）に0―2（21―25、19―25）で敗れ、15年ぶりのベスト8進出はならなかった。第1セット（S）は序盤から一進一退の攻防を繰り広げた。セッターで主将の大久保駿（3年）が多彩なトスで相手の目先を変えながら攻撃を展開し、2年生