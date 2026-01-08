長崎市は、開会した市議会の臨時会に物価高対策に対応するための補正予算案を提案しました。 市議会に提案されたのは、国の重点支援地方交付金と市独自で上乗せする予算あわせて約45億円の補正予算案です。 物価高騰に対応する支援策には、すべての市民に対しての1人当たり5000円の現金給付のほか、住民税非課税世帯や子育て世帯への給付金が盛り込まれています。 補正予算案は8日午後、採決される見通しです。