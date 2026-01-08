福山市の市道で、軽自動車を運転していた男性がカーブミラーに衝突し死亡しました。 警察によりますと７日午後４時２０分ごろ、福山市神辺町の市道で目撃者から「車がカーブミラーにぶつかっている」と通報がありました。 この軽自動車を運転していた近くに住む宮本五十男さん（９２）は、事故直後は意識があり会話はできていたということですがその後、体調不良を訴え病院に搬送され、事故から５時間後