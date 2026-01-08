気象台は、午後0時41分に、波浪警報を輪島市、珠洲市、羽咋市、志賀町、宝達志水町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】石川県・輪島市、珠洲市、羽咋市、志賀町、宝達志水町に発表 8日12:41時点能登では、8日夜遅くまで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■輪島市□波浪警報【発表】8日夜遅くにかけて警戒予想最大波高5m■珠洲市□波浪警報【発表】8日夜遅くにかけて警戒予想最大波高