ベネズエラの地下に眠る石油は世界最大となる3000億バレル以上にのぼると推定される/Jesus Vargas/Getty Images（CNN）ベネズエラの地下に眠る石油は世界最大となる3000億バレル以上にのぼると推定される。トランプ米大統領は、ベネズエラのマドゥロ大統領を捕らえた後、この膨大な埋蔵量に対し所有権を主張している。化石燃料を崇拝し、米国の石油会社が数十億ドルを投資してこの「黒い金」を解き放つ構想をすでに打ち出している