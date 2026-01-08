「あす大災害、だとしたら」をテーマに防災や減災を考えるシリーズ。今回は、「避難の新たな選択肢"在宅避難"」について、社会部・災害担当の岩松祐希記者がお伝えします。今後30年の間に発生する確率が約70％ともいわれる首都直下地震。政府が先月発表した、新たな被害想定では避難者数は最大480万人となっています。政府の報告書でも「住民が避難所に集中し、定員を大幅に超過することが想定される」と指摘されています。ですの