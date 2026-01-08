by Gage Skidmoreワーナー・ブラザース・ディスカバリー(WBD)の取締役会は、パラマウント・スカイダンスによる約1080億ドル(約17兆円)の敵対的買収提案を全会一致で再度拒否し、Netflixとの既存の合意を維持することを決定しました。この提案について、取締役会は会社に870億ドル(約13兆7000億円)もの負債を負わせる｢レバレッジド・バイアウト｣であると批判し、取引が成立しないリスクが高いとして株主に拒否を促したと報じていま