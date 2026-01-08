【モデルプレス＝2026/01/08】タレントのJOY、モデルのわたなべ麻衣夫妻が1月8日、それぞれのSNSにて、所属事務所を退所し、個人事務所「JAM's flower」を設立したことを発表した。【写真】夫婦で独立したタレント、密着2ショット◆JOY＆わたなべ麻衣夫妻、個人事務所設立わたなべは「去年いっぱいで事務所を円満退社し今年から夫婦揃ってフリーになりました」と報告。「そのタイミングでJOYくんと『こっちの方が字面の並びよくね