3連休は「警報級の大雪」おそれ 北日本～西日本 気象庁によると、8日は急速に発達する低気圧の影響で、北日本を中心に非常に荒れた天気となります。３連休にはマイナス48度以下の強烈寒波が襲来し、西日本から北日本の日本海側を中心に警報級の大雪のおそれがあります。 東北、北陸の日本海側では警報級の大雪が予想されているほか、九州から四国、中国、近畿、東海、関東甲信の一部など、太平洋側でも雪が予想されていま