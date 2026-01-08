冬休みもきのうまで。県内多くの小中学校で、きょう8日から3学期がスタートしました。 「おはようございます」 鹿児島市にある全校児童およそ400人の山下小学校では寒空の下、冬休みを終えた子どもたちが元気に登校しました。 始業式では永田孝哉校長が、「馬のように力強く駆け抜ける3学期にしましょう」とあいさつし、児童の代表が抱負を述べました。 (児童代表5年 下村紀衣菜さん)「3学期も悔いのない、素敵な学期に