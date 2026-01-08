2024年に行われた兵庫県知事選挙での街頭演説で、デマを発言、拡散したのは名誉毀損にあたるとして、奥谷謙一・兵庫県議が1月7日、政治団体「NHKから国民を守る党（NHK党）」党首・立花孝志被告（現在・別事件で起訴、勾留中）とNHK党を相手取り、1100万円の損害賠償を求め、神戸地裁に提訴した。会見する奥谷謙一・兵庫県議（右）と代理人・石森雄一郎弁護士〈2026年1月7日 神戸市中央区〉奥谷県議は、斎藤元彦・兵庫県知事ら