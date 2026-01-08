今日8日の近畿は、北部を中心に断続的に雪が降り、紀伊半島でも雪や雨の所があるでしょう。その後は、11日(日)から12日(月・祝)にかけて、また一段と強烈な寒気が流れ込む見通しです。日本海側の沿岸部では雪と風が強まって荒れた天気となる恐れがあり、中部・南部でも積雪となるかもしれません。3連休後半は成人式が行われる自治体が多いですが、路面状況をよく確認し、時間に余裕をもってお出かけください。今日8日近畿北部は