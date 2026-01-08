秋田朝日放送 県内は冬型の気圧配置が強まり、8日午後から内陸を中心に強い風を伴い吹雪くところがある見込みです。 午前９時時点で５４ｃｍの積雪を観測した横手市では、湿った雪が降る中道路の除雪作業が行われていました。交通機関にも影響が出ています。ＪＲ奥羽線は昨夜、雪の重みによるとみられる倒木で停電が相次ぎ、東能代と弘前の間で運転を取りやめています。このため「特急つがる」と「スーパーつが