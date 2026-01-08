MUSEシリーズ オンキヨーは、米ラスベガスで開催中のCES 2026において、ネットワーク対応プリメインアンプ「Museシリーズ」と、同シリーズより「Y-50」「Y-40」の2機種を発表した。 両モデルとも、フルデジタル回路と高電流MOSFETトランジスタを搭載したAxignクラスDアンプを搭載し、高速、高精度、パワフル、そしてダイナミックなサウンドを実現。「コンパクトなサイズからは想像できない、