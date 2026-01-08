俳優・福本莉子と高橋恭平（なにわ男子）がW主演するWOWOWの連続ドラマW‐30『ストロボ・エッジ Season2』（9日午後11：00放送＆配信スタート）に、同局連続ドラマ『アオハライド』シリーズで主演を務めた出口夏希と櫻井海音の出演が決定した。同作の主人公である吉岡双葉（出口）と田中洸（櫻井）が、同じ役柄のまま『ストロボ・エッジ』の世界に登場するクロスオーバーが実現し、ファン待望の特別なコラボレーションとなる。【