タレントのはるな愛（53）が6日、Instagramを更新。プールサイドで自撮りした、胸元大胆なセクシーショットに、さまざまな反響が寄せられている。【映像】プールサイドでのセクシーショットこれまでも、パーカー姿で無防備にほほえむ自撮りショットや、ピンクのロングドレス姿でポーズを決める写真、さらにハワイでの水着ショットなど、さまざまな姿をInstagramで披露してきたはるな。6日の投稿では、仕事でタイに行ったこと