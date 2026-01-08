気象台は、午後0時38分に、大雪警報を十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、南魚沼市、湯沢町、津南町に発表しました。またなだれ注意報を十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、南魚沼市、湯沢町、津南町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】新潟県・十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、南魚沼市、湯沢町などに発表 8日12:38時点中越、上越では、9日明け方まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】