２０２５年に国内で最も売れた新車は、４年連続でホンダの軽自動車「Ｎ―ＢＯＸ」で、販売台数は前年比２・４％減の２０万１３５４台だった。日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が８日、車名別の新車販売台数を発表した。２位はトヨタ自動車の「ヤリス」で１６万６５３３台、３位はスズキの軽「スペーシア」で１６万５５８９台だった。