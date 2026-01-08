ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（43）が8日、インスタグラムを更新。近影を投稿した。竹中アナは「おはよう今日も華華天国担当日」と近影を添え、出演するラジオ番組をPRした。竹中アナはミニスカートを着用して足を組み、細くまっすぐな足をアピールしている。この投稿にフォロワーからは「脚も良い」「足細っそ〜」とコメントが寄せられている。広島県呉市出身の竹中アナは広島工大卒業後、青森朝日放送アナウンサー、岩手