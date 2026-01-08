システムサポートホールディングスが大幅高で３日続伸している。子会社のシステムサポートが８日、グーグル・クラウドの最先端ＡＩ技術を活用したＥＣ事業者向けの生成ＡＩソリューション「ＧＥＮ－ＳＴＥＰ」（ジェン・ステップ）の提供を同日から始めると発表しており、材料視した買いが集まっている。ＧＥＮ－ＳＴＥＰではテキスト入力のみで商品画像を生成したり、商品画像を１枚