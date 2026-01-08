横浜FCは8日、DF佃颯太(18)が海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、同日から始動するチームの活動には参加しないと報告した。佃は横浜FCユースで10番とキャプテンを任されていた左サイドバック。ビルドアップやゲームメイクを持ち味とし、年代別の日本代表にも名を連ねている。昨年12月9日に2026シーズンからのトップチーム昇格内定が発表されていた。なお、今後については正式に決定次第、改めて伝えるという