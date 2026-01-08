ジェフユナイテッド千葉は8日、GK若原智哉(26)と契約を更新し、新シーズンもプレーすることが決定したと発表した。若原は昨季に京都サンガF.C.から完全移籍で加入。J2リーグ戦7試合、J1昇格プレーオフ全2試合に出場し、17年ぶりのJ1復帰に貢献した。クラブ公式サイトを通じ、「ジェフに関わる全てのみなさん、昨年最高の応援があったからこそJ1に昇格できたと思っています。本当にありがとうございました。そしてその応援を