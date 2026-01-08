藤枝MYFCは8日、2025シーズンをもって契約満了となったFWディアマンカ・センゴール・チェク(24)の移籍先が、モスタ(マルタ1部)に決まったことを発表した。セネガル出身の同選手は2025年にヘバル(ブルガリア1部)から加入し、同年8月に栃木SCへ期限付き移籍。今月4日に契約満了が発表されていた。以下、クラブ発表プロフィール●FWディアマンカ・センゴール・チェク(Diamanka Senghor Cheikh)■生年月日2001年1月20日(24歳)■出