ニコンは1月7日（水）、Zマウントの標準ズームレンズ「NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1」を海外で発表した。日本国内では現時点で未発表となっている。 35mmフルサイズのイメージセンサーに対応する交換レンズ。約350gと本体を軽量に仕上げた。風景からスナップ、テーブルフォトまで幅広い撮影シーンに対応しつつ、持ち歩きやすさを重視したモデルとしている。 AF駆動にはステッピングモー