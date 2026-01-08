吉村知事はきょう、県内の人口減少対策について、交流人口を拡大し県内経済を縮小させないよう取り組む考えを示しました。 【写真を見る】人口減少対策吉村知事「交流人口を拡大し経済を縮小させないよう取り組む」（山形） これはきょう行われた定例会見で述べたものです。 県内の人口は去年５月に１００万人を割り込んで以降減少傾向が続き、２０５０年におよそ７１万人まで減少すると予想されています。 吉村知事は対策と