TWICE（トゥワイス）のNAYEON（ナヨン）、MOMO（モモ）、JIHYO（ジヒョ）、TZUYU（ツウィ）が、ランジェリーブランドVictoria’s Secret（ヴィクトリアズ・シークレット）のバレンタインデーコレクションのビジュアルに登場した。 【写真】TWICEの4人がまとうVictoria’s Secretのランジェリー【写真・動画】ヴィクシーのショーに出演した4人 ■TWICEナヨン、モモ、ジヒョ、ツウィがヴィク