法律事務所の職員になりすまし、長崎市の女性から現金100万円をだまし取ったとして33歳の女が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、住所不定の無職島田 栄里子 容疑者(33)です。 警察によりますと島田 容疑者は去年12月、法律事務所の職員を装って長崎市の80代の女性の自宅を訪れ、現金100万円をだまし取った疑いがもたれています。 島田 容疑者は複数の人間と共謀し、女性の息子になりすまし「税金を滞納して支払いに