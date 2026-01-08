殺人などの罪で服役した原口アヤ子さん(98)が裁判のやり直しを求めている大崎事件で弁護団は鹿児島地方裁判所に5度目となる再審請求を行いました。(大崎事件弁護団・鴨志田祐美共同代表)「目的はひとつ。原口アヤ子さんが生きているうちに再審無罪を獲得すること」(記者)「大崎事件の弁護団が5度目となる裁判のやり直しを求め鹿児島地裁に再審請求書の提出へ入っていく」この事件は原口アヤ子さん(98)が1979年に大崎町で義理の