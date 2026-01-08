ÇÐÍ¥¤Î¾®¼ê¿­Ìé¡Ê52¡Ë¤¬8Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò½ñ¤­½é¤á¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¾®¼ê¡£¡ÖÂÇÅÝ¥Ä¥À¥±¥ó¡×¤È¤ÎÊ¸¸À¤Ë¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤¬¡Ö¤ª¤Ã¡©¡×¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¾®¼ê¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤½¤³¤½¤³Äã²»¤Î¤¤¤¤À¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£¤½¤·¤ÆÀ¼Í¥¤ÇÇÐÍ¥¡¦ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀÎ¤«¤é¥Ä¥À¥±¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉñÂæ¤Î»þ¤ÏËÍ¤¬¤Á