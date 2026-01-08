大相撲の横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）が8日、同部屋で行われた稽古を急きょ休んだ。師匠の立浪親方（元小結・旭豊）が説明した。横綱の状況について「（左）膝が腫れている。水が溜まる。でも、大丈夫だと思う」。前日まで2日連続で高砂部屋を訪れていたという。「昨日、（病院に）行ったと思う。昨日までは痛くなかった。ヒアルロン酸とかで、ごまかしてるのはごまかしてる」と明かした。豊昇龍は昨年の秋場所から2場所連