◇AFC U23アジアカップ(日本時間7日、サウジアラビア)サッカーU23アジア杯のグループステージ、日本、カタール、UAE、シリアの4チームで争うグループBの初戦が7日に行われました。2024年の前回大会で2度目の優勝を達成した日本。大会連覇に向けて日本はシリアとの初戦を迎えました。日本は前半開始早々、今大会10番を背負う佐藤龍之介選手のパスから大関友翔選手が左下隅にシュートを決め先制。しかしその後はシリアが立て直し、拮