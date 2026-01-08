シンガー・ソングライターでラッパーのちゃんみな（27）が23年に立ち上げたレーベル「NO LABEL MUSIC」が8日までに公式インスタグラムを更新。HANAを輩出したオーディション番組「No No Girls」ファイナリストの1人、ふみののデビューを発表した。公式アカウントでは「ふみの"favorite song"2026.01.11 Digital Release」とピースサインをするふみのの近影を添え、デビューを報告した。この発表にフォロワーからは「ふみのが帰って