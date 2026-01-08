第11期叡王戦（主催：株式会社不二家）は本戦がスタート。１月７日（水）には２局が行われました。このうち、関西将棋会館で行われた藤井聡太竜王・名人―山崎隆之九段の一戦は127手で藤井竜王・名人が勝利。山崎流の力戦振り飛車を手厚い指し回しで退けて挑戦に向け一歩前進しました。○この日も山崎ワールド全開一昨年の棋聖戦五番勝負以来の顔合わせとなった両者。この日はその第２局と同様に、後手番の山崎九段が振り飛車を選