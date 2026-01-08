バンダイは、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より「HG 1/144 ストライクフリーダムガンダム弐式&光の翼エフェクトセット」(4,620円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて1月8日12時より予約を受け付ける。2026年3月発送予定。2026年3月発送予定「HG 1/144 ストライクフリーダムガンダム弐式&光の翼エフェクトセット」(4,620円)「HG 1/144 ストライクフリーダムガンダム弐式&