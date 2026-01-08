Boseが、家庭用ワイヤレススピーカー・SoundTouchシリーズ向けに展開してきたクラウドサービスを2026年に終了します。終了にあたって、2026年5月に最終アップデートが行われ、各種機能がクラウドを経由せずローカルで利用できるようになるほか、SoundTouch対応ツールや機能の開発ができるようオープンソース化されています。SoundTouch Cloud Service Ending | What It Means for You | Bosehttps://www.bose.com/soundtouch-end-o