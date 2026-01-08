タイトルの印象とは裏腹に、徹底した絶望と痛みから幕を開けるダークファンタジー『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい』（通称『おまごと』）。過酷な運命に翻弄されながらも、それでも誰かを想い、手を伸ばそうとする少女たちの姿が、強烈な余韻を残す。本作でフラム役を務める七瀬彩夏と、ミルキット役を務める伊藤美来に、原作との出会い、キャラクターへの想い