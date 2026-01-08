第78回カンヌ国際映画祭にて審査員賞を受賞し、第98回アカデミー賞（R）ドイツ代表に選出された映画『SOUND OF FALLING（英題）』が、邦題を『落下音』として4月3日より公開されることが決定。特報、本ポスター、シーン写真1点が解禁された。【動画】＜不安＞そのものを切り取ったよう――『落下音』特報本作は、1910年代のアルマ、1940年代のエリカ、1980年代のアンゲリカ、そして現代のレンカ――4つの異なる時代を生きる4人