小林聡美を主演に迎え、山田太一原作の名作ドラマを舞台化した『岸辺のアルバム』より、メインビジュアルとスポット映像、動画コメントが解禁された。【動画】『岸辺のアルバム』スポット映像『ふぞろいの林檎たち』（1983〜1997）など数々の名作ドラマを世に残した山田太一が原作・脚本を務め、1977年に放送されたドラマ『岸辺のアルバム』。一見平和で平凡な中流家庭の崩壊と再生を描いた本作は、ギャラクシー賞やテレビ大賞