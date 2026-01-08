福本莉子と高橋恭平（なにわ男子）がダブル主演する明日1月9日放送・配信スタートの連続ドラマW-30『ストロボ・エッジ Season2』（WOWOW）に、「アオハライド」シリーズ主演の出口夏希と櫻井海音が出演することが決定。あわせて、最新予告映像が解禁された。【動画】『ストロボ・エッジ Season2』本予告映像原作は、『アオハライド』『思い、思われ、ふり、ふられ』などのヒット作を世に送り出し、現在連載中の『ユメかウツツ