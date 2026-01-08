グラビティが、最新ミュージックビデオ「黒」を公開した。本作は、2025年10月22日にリリースされた2ndシングル「黒」の表題曲。ミュージックビデオの監督を務めたのは近藤廣行。近藤監督は本楽曲の内包するスケールと時代性を強く感じ取り、「現段階では編集に納得がいかない」との判断から、リリース日でのMV公開をあえて延期していた。試行錯誤を重ねた末、ようやく完成に至ったMVは、楽曲の持つ本質を最大限に引き出した映像作