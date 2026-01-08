トランプ米大統領が2027会計年度の国防予算を1兆5000億ドル（約235兆円）に大幅増額するよう要求した。現水準より50％以上増えた金額であり、これが実現すれば米国史上最大規模の国防費増額となる。トランプ大統領は7日（現地時間）、自身のソーシャルメディア「トゥルース・ソーシャル」で「上下院議員と閣僚、政治指導者と長くて難しい協議を経て、2027年の国防予算は1兆ドルでなく1兆5000億ドルにするべきだと決定した」と明ら