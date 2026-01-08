松本市では、新春恒例のあめ市に向けた「福あめ」作りが最盛期を迎えています。松本市で170年以上続く老舗の「新橋屋飴店」で朝から行われていたのは、この時季限定の「福あめ」作りです。イカスミやビーツで黒や赤に色付けされたあめを白いあめと組み合わせ、引っ張ったり、転がしたりしながら伸ばしていきます。直径2センチほどになったあめを切ると、「福助」のかわいらしい顔が。この店では、もち米に麦芽を加えて作る米