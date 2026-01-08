中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京1月8日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は7日の記者会見で、米国務省が米国周辺地域を意味する西半球について「われわれの半球であり、トランプ大統領はわれわれの安全が脅かされているのを許さない」と表明したことに関し、勢力圏を線引きし、地政学的な対立を生み出すことは、国の安全を高めることにも、世界に平和をもたらすことにもならないと指摘し、「共同の安