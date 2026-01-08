北海道・江別市の商店街で火事があり、少なくとも9棟が焼け、出火から12時間以上たった8日午前11時半現在も消火活動が続いています。7日午後11時半ごろ、北海道・江別市の大麻銀座商店街にあるバイク店から火が出ました。消防によりますと、商店街は店などが密集していて、火は隣接する建物にも延焼し、少なくとも9棟が焼けました。店が全焼した人は「頭が真っ白。今もまだ実感がない」と話しました。この火事によるけが人はいませ