千葉ロッテマリーンズは2月28日に宮崎県都城市の都城運動公園野球場で都城市主催となるオープン戦を開催すると8日、発表した。都城市で開催される千葉ロッテマリーンズのオープン戦は初めてとなる。チケットは今月14日から販売を開始する。【試合概要】事業名:都城市新市誕生20周年記念事業プロ野球オープン戦2026日時:2026年2月28日（土）13時試合開始場所:都城運動公園野球場（都城市妻ケ丘町42）対戦カード:千葉ロッテマリ