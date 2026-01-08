商売繁盛の神様「えべっさん」の総本社として知られる西宮神社（兵庫県西宮市）で８日、本マグロ（全長３メートル、重さ２７０キロ）が奉納された。マグロにさい銭を貼ると「お金が身に付く」とされ、参拝者は次々と硬貨やお札を貼り付けた。神戸市東部水産物卸売協同組合などが１９７０年から毎年奉納。今年は千葉県産で、刺し身にすれば１４００人分になるという。「十日えびす」（９〜１１日）で拝殿に供えられた後、解体さ