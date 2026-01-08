ガールズバーの店長が、従業員の女性に性的暴行を加えた疑いで逮捕されました。東京・池袋のガールズバーの店長・鈴木麻央耶容疑者（39）は2025年5月、従業員の女性（20代）に日常的に虐待を繰り返し抵抗できない心理状態にした上で、性的暴行を加えた疑いが持たれています。鈴木容疑者は、女性に夜通しで売春行為の客待ちをさせ、翌朝ネットカフェに連れて行き犯行に及んでいて、女性のわいせつな写真を撮影し別の従業員にSNSで共