【あったかギア＆グルメ最前線】一気に冬到来。そこで寒さに負けず快適に過ごすために必要な“あったかギア＆グルメ”を、「家電・日用品」「ファッション」「冬グルメ」の3パートに分けてご紹介。これで冬準備は万全だ。＊＊＊＜Part 2＞ファッション衣・住・食の順番こそ前後したが、住（家電・日用品）の次は、衣＝「ファッション」だ。身体の表面を物理的かつ視覚的に温めてくれる服や靴、小物は重要。その上で取り入