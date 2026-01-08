去年１０月、山形県米沢市のコンビニエンスストアの事務室でこの店に勤務する店員の財布から現金を盗んだとして、福島県に住む３６歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】コンビニの事務室で店員の財布から1万円盗む清掃員として出入りしていた36歳男を逮捕（山形・米沢市） 男は、清掃員として、コンビニに出入りしていました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、福島県福島市に住むパート従業員の男です。 警察により